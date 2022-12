For English use the Google translator widget to the right, at the bottom of the page.

Hurra! Tradycji stało się zadość – ponownie wyruszyliśmy na nasz cykliczny – bo datujący się od 2009 – Sylwestrowy Zjazd Planszówkowy. Trochę mniejszy i skromniejszy tym razem – startujemy z 8 dorosłymi i 7 dzieci, dotrą jeszcze posiłki w międzyczasie – natomiast zakładamy, że będzie udany jak zwykle.

W serii artykułów postaram się krótko, na bieżąco zrelacjonować w co graliśmy. Na bardziej szczegółowe relacje przyjdzie jeszcze czas po Nowym Roku, kiedy wrócimy do domu. Miłej Lektury!

Nasze niektóre Sylwestrowe wyprawy: 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

“Nova Luna”

Choinkowy prezent dla Magdy okazał się najbardziej ogrywaną pozycją wieczoru. Ta abstrakcyjna, logiczna gra Uwe Rosenberga wymaga nielinolowego podejścia i myślenia. Od razu widać, kto sobie z tym radzi 🙂 Zagrane były dwie partie, w pierwszej wygrała debiutująca Magda S-W, a drugiej byliśmy świadkami bardzo wyrównanej walki Natana i Agnieszki, z której ta druga – dzięki planszówkowemu doświadczeniu – wyszła zwycięstwem. Natomiast młody adept pokazał się z jak najlepszej strony i wróżymy mu jak najlepsza karierę z tym tytułem.

“Jakub Wędrowycz”

W momencie gdy była grana Nova Luna, ja wyciągnąłem mój prezent choinkowy – prześmiewczego Jakuba Wędrowycza i jego Dziki Samogon. Kto nie czytał książek z tym pierwszym prawdziwym polskim super-bohaterem niech nadrobi jak najszybciej!

W tej kooperacyjnej grze ja, Kuba i Filip musieliśmy odeprzeć atak Diabła na rodzinną wioskę bohaterów. Początkowo szło nam bardzo słabo, do momentu gdy zjawił się Pan Właściciel i polał… samogonu. Dopalacz jest jasno widoczny na powyższym zdjęciu – pozwolił on nam zebrać siły i energię, co zaskutkowało pokonaniem – na styk – diabelskiej poczwary!

“Cascadia”

Jedna z tzw. “gier z Essen” cieszy się niesłabnąca popularnością. Tym razem Magda K miała okazję zaprezentować ten tytuł Magdzi S-W, Oli i Agnieszce. Ewidentnie najlepiej wyszło Oli – mam podejrzenia, że duży wpływ mogła mieć bliskość do kominka, zapewniająca zwyciężczyni komfort termiczny 🙂

“Verdant”

Nie skończyło się na jednej “grze z Essen”. Zaraz potem na stół trafił Verdant – co ciekawe, od tego samego wydawcy i autora, z lekko podobna mechaniką jak Cascadia. Ta kolejna, wdzięczna i w miarę szybka gra została zdecydowanie najlepiej rozpracowana przez Olę, która zaliczyła drugą wygraną wieczoru.

“Cuba Libre”



Hawana przejęta przez Directorio (Filipa)! Na szczęście tylko na chwilę…

Centralna Kuba była kontestowana dosyć mocno. Tutaj powstańcy Filipa uciekają z kasą zrabowaną Kartelom!

Sytuacja na mapie na koniec rozgrywki.

Tzw. stolik męski grał wojenno-polityczną grę z serii COIN (Counter Insurgency) – tym razem tytuł opowiadał o powstaniu Fidela Castro – Cuba Libre. Było nas trzech i musieliśmy trochę zakombinować – ja grałem Rządem i Kartelami, Kuba prowadził Castro a Filip Dyrektoriat. Na pewno będzie obszerna relacja na ten temat, na dziś dość powiedzieć że Castro, rzutem na taśmę zremisował z rządem przez co wg. zasad odniósł zwycięstwo. Grało się sympatycznie i siły powstańcze mimo ciągłej przewagi rządu nie poddały sie.

Podsumowanie

I na tym dzień pierwszy zakończyliśmy. Dodatkowo rozegranych zostało jeszcze kilak partii przez dzieci – na pewno Ziółka i początek ElDorado. Ogólnie, bardzo przyzwoity wynik jak na kilka godzin po przyjeździe – dobra rozgrzewka przed kolejnymi dniami!