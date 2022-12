For English use the Google translator widget to the right, at the bottom of the page.

Czwarty dzień planszówek minął pod znakiem intensywnego zwiedzania – trójstyk granic, Stańczyki a potem basen lub łyżwy. No ale oczywiście był też czas na planszówki! Kilka lżejszych pozycji, kilka cięższych i jedna… ogromna! Zapraszam do relacji!

“Charioteer”

Wyścigi rydwanów ewidentnie przypadły do gustu uczestnikom wyjazdu. Tym razem zainicjowała to młoda adeptka, Ola, którą mieliśmy okazję wtajemniczyć do gry ostatnio. I tym razem w celu lekkiego zaoszczędzenia czasu jechane były dwa kółka – w których doświadczeniem zwyciężyła Magda K. Cały czas myślę, że im więcej osób przy planszy w ten tytuł, tym lepiej dla rozrywki. Będziemy kontynuować!

“Hellenica: Story of Greece”

Hellenica to – z wielu powodów – zdecydowanie gra wieczoru. Czas rozkładania, czas tłumaczenia zasad, zajmowana powierzchnia – to wszystko było naj. Czy było coś jeszcze? Tak, najbardziej zaskakujący rezultat – grono wytrwanych graczy gier wojennych zostało ograne prze Dorotę! Gratulacje! Na pewno powstanie szczegółowy opis tej rozgrywki.

“Nova Luna”

Dla niektórych krótka partyjka na dobicie wieczoru – Nova Luna króluje jako szybki przerywnik. No i ewidentnie Magda się rozkręciła, bo wygrywa grę za grą! Dla Łukasza i Kuby to było zaznajomienie z tym tytułem – i chyba przypadł on do gustu.

“Vinhos”

Gdy obok była grana Hellenika a potem Nova Luna, dziewczyny ponownie podjęły się Vinhosa. Gra była wytrwana, dobrze zbalansowana, o długim finiszu. Ostatecznie super wynik wykręciła Ola – gratulacje!

“Jakub Wędrowycz”

Taki mini-rozchodniaczek z dniem gier planszowych – czyli Dziki Samogon Jakuba Wędrowycza. Razem z Kubą i Filipem stawiliśmy czoła Drakuli. Stawiał się ale ostatecznie odpowiednia ilość flaszek i kałasznikow zadziałały. Bardzo sympatyczny tytuł dla fanów serii!

Podsumowanie

To już prawie koniec naszego wyjazdu. W Sylwestra rozgrywek będzie dużo mniej a potem to już powrót. Liczymy jednak, że jeszcze kilka ciekawych tytułów ogramy!