Tym razem o czwartym i piątym (faktyczny Sylwester) dniach naszego rodzinnego zjazdu planszówkowego. Kilka gier zagranych w czwartek, przy czym piątek (31.12) spędzony na tyle intensywnie na dworze, że nie było już czasu przed imprezą zasiąść do niczego. Zobaczmy jak poszło!

“Res Arcana” po raz trzeci

Gra, którą Magda dostała pod choinkę była dosyć mocno testowana na tym wyjeździe. Tym razem wybraliśmy wariant zaawansowany, z pełną losowością magów, artefaktów, kart specjalnych czy monumentów.

Do tej pory nie paliliśmy naszych kart, aby pozyskać surowce. Jednak przy tak losowym rozkładzie okazało się to konieczne – pochwalę się, że byłem pionierem tego podejścia. Szybkie rozpędzenie silniczka na “czaszki” u mnie, w tym czasie Kuba i Magda K konkurowali o silnik ze złotem a Agnieszka walczyła z trudnymi kartami. Ostatecznie ja zdobyłem 10 pkt, Kuba miał 7 pkt, Magda 3 pkt a Agnieszka 1 pkt.

“Wsiąść do Pociągu” po raz drugi

Dowcipów robionych dzieciom ciąg dalszy. Magdy i Agnieszka ponownie zaanektowały im Wsiąść do Pociągu na wieczorną partię. Klasyka jak zwykle zdała egzamin i dała dużo radości. Ostatecznie ponownie wygrała Agnieszka z 256 pkt, następnie była Magda K z 239 pkt i Magda S-W z 233 pkt.

“Hellenica: Story of Grecee” po raz drugi

Dobre poznanie gry wymaga kilku partii w nią – zgodnie z tą zasadą, ponownie rozłożyliśmy Hellenikę. Nauczeni pierwszą rozgrywką, że nie ma co próbować grać na całą planszę w 3 graczy i boty, ograniczyliśmy liczbę do w sumie 5 frakcji, bez Bizancjum i Troi. Okazało się to mieć bardzo daleko idące konsekwencje.

Początkowe rozstawienie w naszej drugiej grze. Jesteśmy zdecydowanie bliżej siebie, mamy tylko dwa Boty i ogólnie, sytuacja wydaje się dużo bardziej konfrontacyjna.

Granica między Tebami (Ja) i Corcyrą (Kuba) okazała się być najbardziej skonfliktowanym miejscem na planszy – zwłaszcza po tym, jak zwerbowałem do swoich wojsk legendarnych Myrmidonów. Do końca gry trwały walki, a ostateczna granica i tak pozostała tam gdzie była na początku.

Ciekawym elementem Helleniki są mityczne stwory – tak jak powyższy Sfinks. Potrafią nieźle nabroić ale jest na nie sposób – odpowiedni Heros wysłany do walki, który może ich pokonać w pojedynku. Po tym jak Kuba zrobił mi psikusa i sprowadził Sfinksa do mojego miasta musiałem go pokonać – co udało się bardzo ładnie jak widać powyżej 🙂

Ostateczna sytuacja na mapie po 7 turach i gdzieś między pierwszą a druga w nocy 🙂 Wszystkie strony się niesamowicie rozwinęły, nikt nie odniósł zwycięstwa chociaż zgodnie stwierdziliśmy, że dzięki moim i Kuby ciągłym walkom najbliżej tryumfu był Łukasz!

Podsumowanie

Dzień czwarty i piąty to z jednej strony mniejsza liczba rozgrywek a z drugiej mega-partia w Hellenikę, która skończyła się bardzo późno w nocy. Potem była bardzo udana impreza Sylwestrowa, witanie Nowego Roku a na koniec postanowienie, że w sobotę odsypiamy i robimy cały dzień gier planszowych. Jak postanowiliśmy tak zrobiliśmy – ale o tym już w ostatnim wpisie.